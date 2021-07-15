В 2022 году в Netflix появятся игры

Стриминговый сервис Netflix хочет добавить игры в свою подписку. Bloomberg сообщает, что под эту задачу Netflix пригласил Майка Верду, который ранее занимал пост руководителя EA Mobile, занимался развитием мобильных игр в компании Zynga и VR-игр в «Фейсбуке».

Верду занял пост вице-президента по развитию игрового направления. Netflix планирует сделать видеоигры частью своего сервиса уже в 2022 году. Причём они будут включены в подписку без дополнительной платы.

Пока неясно, будет ли Netflix заниматься собственно разработкой видеоигр, однако Bloomberg сообщает, что в ближайшее время компания займётся созданием команды разработчиков.

Netflix — интертеймент-компания из США, которая владеет стриминговым сервисом по подписке и занимается производством фильмов и сериалов, в том числе по видеоиграм. Именно Netflix занималась производством сериала по вселенной «Ведьмака».