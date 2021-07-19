Названа дата старта «Летних игр» в Overwatch

Blizzard Entertainment назвала дату старта «Летних игр 2021» в Overwatch. Студия опубликовала тизер будущего события на официальной странице многопользовательского шутера в Твиттере.

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«Летние игры 2021» стартуют 20 июля. Внутриигровое событие продлится до 10 августа. В рамках этого мероприятия в игре появятся новые стилизованные облики для некоторых персонажей. Примеры некоторых скинов можно посмотреть в видео, опубликованном разработчиками. Пока неизвестно, что помимо косметических предметов ожидает игроков в ближайшее время.

Разработчики уже показали, как будет выглядеть Симметра в образе Русалки. Детально ознакомиться с обликом можно в видео, которое студия опубликовала в Твиттере.

Overwatch вышла в 2016 году. Игра доступна на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Шутер Blizzard Entertainment получил более 30 наград. Игра становилась лучшим киберспортивным проектом, игрой кода, получала награду за лучший саундтрек, а также признавалась лучшей игрой на ПК.