Blizzard показала геймплей Overwatch 2 и представила фанатам геймплейные изменения. В сиквеле матчи будут проходить пять на пять, а не шесть на шесть как сейчас. Теперь состав команд выглядит следующим образом: один танк, два сапорта и два героя, наносящих большое количество урона.
По словам разработчиков, они экспериментировали с разными комбинациями персонажей и количеством участников. Изначально авторы хотели не уменьшить число бойцов с каждой стороны, а увеличить. Матчи могли проходить семь на семь с пятью дамагерами, одним танком и сапортом, но с таким составом геймплей вышел слишком сумбурным.
Создатели Overwatch 2 хотят, чтобы игроки могли спокойно ориентироваться в происходящем во время матча, и вариант с составами пять на пять оказался максимально оптимальным. Также это должно положительно сказаться на просмотре зрителями киберспортивных турниров. По задумке аудитории станет проще разобраться в происходящем на экране.
В сиквеле роль танков станет намного ответственнее, игроки больше не смогут надеяться на помощь от тиммейта того же класса. Задача танков – вести команду вперёд. Вдобавок разработчики планируют увеличить урон бойцам с большим количеством здоровья.
Также, благодаря новой расстановке, двум хиллерам будет намного проще поддерживать один танк. Тем самым, выживаемость крепышей может возрасти. Дата релиза Overwatch 2 пока что не объявлена.
В Overwatch 2 матчи будут проходить 5 на 5. Как теперь выглядят команды?
Фото: https://boop.pl/overwatch/oficjalnie-overwatch-2-bedzie-5vs5-nowa-kompozycja-to-1-tank-2-supportow-i
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