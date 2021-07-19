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Ubisoft показала Tom Clancy’s XDefiant. Это бесплатный шутер от первого лица

Ubisoft показала Tom Clancy’s XDefiant. Это бесплатный шутер от первого лица
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Ubisoft анонсировала многопользовательскую игру. Новым проектом компании стал шутер Tom Clancy’s XDefiant. Это условно-бесплатный боевик от первого лица. Разработчики планируют улучшать игру, основываясь на отзывах пользователей. Об анонсе игры стало известно накануне.

В XDefiant игрокам предстоит взять на себя управление одним из классов, созданных на базе игр серии Tom Clancy’s. У каждого класса есть свои уникальные способности. Все они отличаются между собой геймплейной составляющей.

Матчи в Tom Clancy’s XDefiant проходить будут в формате 6x6. Тестирование игры запланировано на 5 августа 2021 года. Тест пройдёт в США и Канаде, только на ПК. Сейчас уже можно подать заявку для участия в тестировании — для этого есть сайт игры. Когда игра будет доступна для тестирования в России — неизвестно. «Чемпионат» направил соответствующий запрос в Ubisoft.

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