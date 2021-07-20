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В Tom Clancy's XDefiant у игроков будут суперспособности. Главное о новом шутере Ubisoft

В Tom Clancy's XDefiant у игроков будут суперспособности. Главное о новом шутере Ubisoft
Tom Clancy's XDefiant
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Разработчики XDefiant обещают сделать упор на ганплей, долго поддерживать игру новыми дополнениями, а также знакомят с персонажами из Splinter Cell, Ghost Recon и The Division. Мы разобрались со всеми деталями в новом шутере XDefiant от Ubisoft, а теперь рассказываем и показываем это в нашем видео: фракции, классы, режимы игры, аренные матчи формата 6х6 и сроки тестирования.

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XDefiant — F2P-шутер от первого лица, где предстоит сражаться в формате 6х6. Будут традиционные баттлы на арене и привычные режимы захвата точек или помощи в сопровождении. Ubisoft анонсировала четыре фракции, которые отсылают к другим играм разработчика: Echelon (Splinter Cell), Wolves (Ghost Recon), Outcasts и Cleaners.
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