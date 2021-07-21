Ubisoft лишилась арт-директора. Он создавал Assassin’s Creed

Из Ubisoft ушёл арт-директор Рафаэль Лакост. Об этом он сообщил на персональной странице в «Твиттере». Лакост проработал в компании 16 лет и решил принять новый вызов. Арт-директор занимался созданием восьми частей Assassin’s Creed. Лакост поблагодарил коллег и фанатов.
«Ubisoft стала для меня прекрасным домом на протяжении всех 16 лет. Я очень тронут тем доверием, которое мне оказывали тут. Но пришло время сделать ещё один прыжок веры», — написал Рафаэль Лакост, уже бывший арт-директор Ubisoft.
Рафаэль Лакост работал над оригинальной Assassin’s Creed, которая вышла в 2007 году, а также Black Flag, Origins и Valhalla. Помимо этого, арт-директор занимался тремя играми серии Prince of Persia. На протяжении последних десяти лет он был арт-директором серии Assassin’s Creed.
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