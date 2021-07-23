Рэтчет и Кланк заглянут в Fall Guys в начале августа
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Разработчики многопользовательской аркады Fall Guys объявили о старте кроссовера с Рэтчетом и Кланком. В честь этого создатели опубликовали специальный трейлер.
Fall Guys — игра в жанрах королевской битвы, платформера и аркадной игры. В одном матче могут принимать участие до 60 игроков. Каждый матч разбит на несколько раундов. В каждом раунде игроки в ходе участия в мини-играх должны выполнить определённую задачу, при этом часть игроков, которые не выполнили или не успели выполнить условия игры, выбывает.
В ходе кроссовера игроки смогут получить костюмы Рэтчета и Кланка, а также уникальную валюту, которой заполняется специальная шкала.
Герои станут доступны не вместе. С 26 июля по 1 августа можно будет получить экипировку Рэтчета, а с 6 по 15 августа появится возможность забрать костюм Кланка.
Ratchet & Clank: Rift Apart рассказывает историю титульных героев, которые путешествуют по разным мирам в нескольких реальностях, чтобы остановить своего врага, доктора Нефариуса, который воспользовался внезапным катастрофическим коллапсом измерений, чтобы окончательно осуществить свою мечту — полностью уничтожить органическую жизнь во вселенной.
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