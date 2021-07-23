Москва и Кремль появятся в игре GRID Legends

22 июля Codemasters анонсировала гоночный симулятор GRID Legends. Разработчики показали игру во время презентации EA Play Live 2021. Одной из локаций, где будут проходить гонки, станет Москва и трасса вокруг Кремля.
В GRID Legends появятся новые режимы, трассы и автомобили. Также в игре будет сюжетная кампания с участием известных гонщиков. Главным героем сюжетной линии будет молодой гонщик, которому, по всей видимости, предстоит покорить пьедестал.
Разработчики делают ставку на повествование, поэтому съёмки проходят на цифровой съёмочной площадке с LED-экранами. Аналогичную систему использует Lucasfilm при создании сериала «Мандалорец». Среди режимов — гонки по городским улицам, соревнования на треках, дрифт, состязания на масл-карах.
Выход GRID Legends запланирован на 2022 год. Игра будет доступна на ПК, PlayStation и Xbox.
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