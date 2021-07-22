EA анонсировала новую Dead Space — выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S

На выставке EA Play Live 2021 была анонсирована новая игра по франшизе Dead Space. Тайтл разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X|S. В качестве движка используется Frostbite, за создание отвечает студия EA Motive.
Пока что неизвестно, какой именно будет игра — ремейк или перезапуск. Ранее многие авторитетные инсайдеры сообщили, что разработчики вдохновляются работами Capcom, в частности — переосмыслением Resident Evil 2. Можно предположить, что у игры будет такой же сюжет, но с новыми механиками, улучшенной графикой и другими нововведениями.
Dead Space была одной из самых популярных франшиз Electronic Arts. Всего в серии три игры, однако наибольший успех получили первая и вторая. Триквел встретился с жёсткой критикой со стороны фанатов из-за неудачных решений руководителей проекта и окончательным уходом в сторону зрелищности вместо атмосферы. Судя по тизеру, EA Motive не планирует повторять ошибок предшественников.
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