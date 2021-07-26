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Популярный артист DJ Khaled перепутал Xbox Series S с динамиком

Популярный артист DJ Khaled перепутал Xbox Series S с динамиком
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Известный американский музыкальный продюсер DJ Khaled по ошибке назвал Xbox Series S динамиком. Он выложил короткую историю на персональную страницу в «Инстаграм», но она уже удалена. Пользователи сохранили этот отрывок и выложили на YouTube. Видео можно посмотреть ниже.

Баскетболист Леброн Джеймс и Microsoft прислали продюсеру небольшой подарок в честь выхода нового фильма «Космический джем». В коробке были кроссовки, карточки с кроликом Багзом Банни, геймпад от Xbox Series S и сама консоль.

Назвал ли DJ Khaled Xbox Series S динамиком специально или действительно по ошибке — неизвестно. В защиту продюсера можно сказать, что Xbox Series S на самом деле похожа на стереосистему. Пользователи отмечают, что продюсер выглядит как минимум нелепо.

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