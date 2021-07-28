Из-за песни группы «Мираж» на YouTube запретили трейлеры игры Atomic Heart

Московский городской суд постановил временно заблокировать трейлеры грядущего экшена Atomic Heart, в которых была песня группы «Мираж» под названием «Музыка нас связала». Об этом сообщило издание «ТАСС».

Atomic Heart — разрабатываемая игра в жанре ролевого экшена от российской студии Mundfish. События проекта разворачиваются в альтернативной версии СССР. Игрокам предстоит взять на себя роль агента КГБ, которого посылают на секретное спецзадание.

Несмотря на блокировку некоторых трейлеров, посмотреть ролик можно на YouTube-каналах изданий IGN и GameSpot. Вероятно, через какое-то время будут заблокированы и эти видео.

Новость по теме Основатель группы «Мираж» собирается засудить разработчиков Atomic Heart

Всё началось с того, что основатель группы «Мираж» Андрей Литягин подал судебный иск к компании Google. Причина — использование песни «Музыка нас связала». Студия Mundfish заявила, что договорилась об использовании трека с другой компанией.

Atomic Heart выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S. Дата пока неизвестна.