Из-за песни группы «Мираж» на YouTube запретили трейлеры игры Atomic Heart
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Московский городской суд постановил временно заблокировать трейлеры грядущего экшена Atomic Heart, в которых была песня группы «Мираж» под названием «Музыка нас связала». Об этом сообщило издание «ТАСС».
Atomic Heart — разрабатываемая игра в жанре ролевого экшена от российской студии Mundfish. События проекта разворачиваются в альтернативной версии СССР. Игрокам предстоит взять на себя роль агента КГБ, которого посылают на секретное спецзадание.
Несмотря на блокировку некоторых трейлеров, посмотреть ролик можно на YouTube-каналах изданий IGN и GameSpot. Вероятно, через какое-то время будут заблокированы и эти видео.
Всё началось с того, что основатель группы «Мираж» Андрей Литягин подал судебный иск к компании Google. Причина — использование песни «Музыка нас связала». Студия Mundfish заявила, что договорилась об использовании трека с другой компанией.
Atomic Heart выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S. Дата пока неизвестна.
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