Звезда киберспорта s1mple назвал Крым российским. Что ему грозит?

Может попасть в список «врагов Украины» и получить реальный срок. Natus Vincere пока не комментирует.

Что произошло?

Один из самых известных киберспортсменов мира Александр « s1mple» Костылев в 2020 году вёл стрим по CS:GO. Во время игры пользователь по-английски спросил: «Crimea is Ukraine or Russia?» (Крым — Украина или Россия?). Костылев ответил: «Russia».

1 августа в украинском телеграм-канале «Катарсис» появился тот самый видеофрагмент стрима и подпись: «От вопроса о принадлежности Крыма он даже не уклоняется, не игнорирует, не поет мантры по «де-факто и де-юре», он отвечает: «Российский».

Позже на видео обратили внимание украинские политические активисты. Один из них, Сергей Стерненко, выложил видео в твиттере и добавил: «Он далеко не впервые демонстрирует свою любовь к оккупантам. Но на этот раз наговорил себе на статью 110 Уголовного кодекса».

s1mple действительно могут посадить?

Согласно статье 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», да.

Первый и второй пункты гласят:

Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, я также публичные призывы и распространение материалов с призывами к совершению таких действий, — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

В 2020 году эксперты «Харьковской правозащитной группы» выпустили исследование о практике применения 110-й статьи. Отмечалось, что есть три группы обвиняемых. Первая — бывшие чиновники, участвовавшие в организации референдумов. Вторая — распространители сепаратистских изданий. И третья — непосредственно участники боевых действий. «В общем статья выглядит «резиновой», её применяют для квалификации совершенно разных действий», — описывают эксперты.

Вторая группа самая многочисленная, однако и суровые приговоры здесь выносятся реже. Лишь 14,5% дел заканчивались реальными сроками, чаще всего обвиняемые получали условные сроки (и/или отсрочку приговора).

Есть, впрочем, и примеры жёстких решений. Один из таких описан в том же исследовании: «Юлия Смагина с июня 2014 года по январь 2015 распространяла через соцсеть «ВКонтакте» призывы к созданию «Харьковской народной республики» и выступала в поддержку ДНР и ЛНР, и в общем сделала 122 записи». Вину она признала, однако находилась под стражей в СИЗО с 23 января по 25 декабря 2015 года, когда Чугуевский городской суд вынес ей приговор: 1 год 10 месяцев лишения свободы. С вычислением одного дня пребывания в СИЗО за два дня лишения свободы, её срок наказания истек.

На условиях анонимности один из бывших топ-менеджеров украинского киберспортивного клуба рассказал, что Костылев может выйти из ситуации с минимальными потерями, если окажется в одиозном списке «врагов Украины» «Миротворец». Это база данных людей, которые угрожают национальной безопасности Украины.

База не имеет официального статуса, однако отмечалось, что многие попавшие в неё имеют трудности с въездом на территорию Украины. Подобные сложности могут возникнуть и у s1mple, отмечает наш собеседник, что повлияет на поездки киберспортсмена на зарубежные турниры.

Как реагирует киберспортсмен и его клуб?

Natus Vincere ответили на запрос «Чемпионата», что пока не комментируют ситуацию. Александр «s1mple» Костылев аналогично не делал заявлений. Однако в комментариях к его фотографиям в инстаграме поступают угрозы и оскорбления. Ссылку на аккаунт s1mple, в том числе к своему твиту, прикрепил Сергей Стерненко.

«А ты умеешь в реальной жизни разбивать кирпичи головой? Украина тебя встретит, даже не сомневайся, ходи и оглядывайся, предатель сраный».

Оскорбления мы скрыли. Фото: Instagram-аккаунт @s1mpleo

«Предатель украинского народа».

Оскорбления мы скрыли. Фото: Instagram-аккаунт @s1mpleo

«Вали в [Россию]».

Оскорбления мы скрыли. Фото: Instagram-аккаунт @s1mpleo