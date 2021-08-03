В сервисе Prime Gaming можно бесплатно получить Battlefield 5

Американская компания Amazon запустила раздачу Battlefield 5. Подписчики сервиса Prime Gaming могут забрать игру бесплатно. Акция продлится до 1 сентября. Чтобы получить тайтл, нужно зайти на специальную страницу игры. На ней выдадут код для активации шутера в Origin для ПК.

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Ранее Amazon объявила о раздаче Battlefield 1. Способ получения шутера точно такой же, только забрать его можно до 4 августа на этой странице. Раздавать прошлые части франшизы компания решила в честь скорого выхода Battlefield 2042.

Battlefield 2042 — мультиплеерный шутер от первого лица. События развернутся в недалёком будущем, в котором оставшиеся государства сражаются за выживание и ресурсы. Разработчики обещают, что новая часть станет самой масштабной игрой серии.

Релиз новой части Battlefield состоится 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S. Предзаказ можно оформить на сайте Electronic Arts для ПК за 3499 рублей. Также предварительный заказ можно сделать в PS Store. Стандартное издание для PS4 стоит 4899 рублей, а для PS5 — 5499 рублей.