Игроки нашли способ легко получать опыт в GTA Online — они стоят на месте

Недавно для GTA Online вышло обновление под названием Los Santos Tuners. С выходом апдейта в игре появились новые автомобили, режимы и ограбления. Одним из нововведений стал специальный хаб, в котором собираются все автогонщики. За время, которое игроки там проводят, начисляются Tuner XP. За них можно открывать новое оружие, машины и многое другое. Игроки решили воспользоваться этим и начали просто ходить кругами ради добычи опыта. Как это выглядит со стороны, можно увидеть в «твиттере» пользователя Dirty_Worka.
За 4 минуты нахождения в хабе начисляется по 10 очков опыта. Таким образом, игроки могут находиться AFK и получать Tuner XP. Rockstar уже не раз боролась с подобным. Разработчики пытаются прекратить деятельность по добыче опыта с помощью AFK, но этот новый способ, видимо, пока что не остановили.
Сами геймеры отмечают, что с помощью этой хитрости можно достичь высокого уровня за несколько дней. Однако после достижения сотого уровня тратить время на AFK в хабе бесполезно, так как потом будут начислять мало опыта. Проще участвовать в гонках или других игровых событиях.
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