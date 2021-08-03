«Keep the range, okay?» Марина Кравец из Comedy Club рассказала, как пройти рейд в WoW

Резидент Comedy Club Марина Кравец опубликовала ТикТок, в котором поделилась тактикой прохождения первого босса «Цитадели Ледяной Короны» в World of Warcraft: Wrath of the Lich King. Победить оппонента несложно — нужно просто соблюдать несколько условий.
При этом Кравец обратила внимание и на достижение «Косточка попалась». Чтобы выполнить его, нужно не позволять боссу держать участников рейда в оковах дольше восьми секунд.
Меня часто спрашивают, как получить ачивку на Бароне Ребраде в ЦЛК героик на 25 тел в WoW. На самом деле ничего сложного. Пул начинается с двух танков, которые выбегают и разворачивают босса спиной к мили и ко входу в зал. Спустя 45 секунд босс начнёт вертеться вихрем, люто дамажить и задерживать касты ваших спеллов, так что keep the range, okay? Ребрад будет опускать шипы в трёх случайных игроков и станить вас, так что нужно срочно их сносить. Ну и наконец, чтобы получить ачивку «Косточка попалась», нужно, чтобы никто из игроков не был пронзён Bone Spike больше восьми секунд. Как-то так. Вы пишите, если что, а я с удовольствием отвечу.
Марина Кравец не первый раз помогает геймерам справиться с различными трудностями во время игровых сессий. Ранее девушка подсказала фанатам Dota 2 способ задоминировать катку. Для этого, по её словам, нужно взять Pudge и хукать противников, активно нажимая паузу во время этого. Ещё вариант — выбрать Shadow Fiend и атаковать комбинацией ZXC.
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