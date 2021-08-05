У Лионеля Месси появятся цифровые арты (NFT). Они могут стоить миллионы долларов

Платформа Ethernity Chain объявила, что у легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси появится собственная коллекция цифровых артов (NFT). Она получила название Messiverse, всего в ней будет 4 арта, но на данный момент представлено лишь 3. Последнюю работу покажут 20 августа в день открытия коллекции.
На NFT-аукционе изображения могут быть проданы за миллионы долларов. Например, 11 марта аукционный дом Christie's продал за рекордные 69 млн долларов коллаж из 5 тысяч цифровых рисунков художника Майка «Beeple» Винкельмана.
Цифровые арты с названиями
- Man From the Future — изображение Лионеля Месси в футуристическом стиле. У него роботизированная внешность и подсвеченный номер
- Worth the Weigh — на арте изображён золотой Лионель Месси, который держит большой золотой мяч. Это похоже на то, как Атлант держит небо
- The King Piece — изображение выполнено в стиле шахмат. Сам Месси обрамлён золотым кольцом и футбольными мячами
Ранее с платформой Ethernity Chain сотрудничали и другие известные спортсмены. Так, например, хоккеист Александр Овечкин у себя в «твиттере» анонсировал скорый выход своей коллекции NFT.
Автором всех артов Лионеля Месси выступил известный австралийский художник под псевдонимом BossLogic. Он тесно сотрудничает с Marvel, Disney и другими компаниями.
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