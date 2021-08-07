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Как хорошо ты помнишь цитаты из The Witcher 3, BioShock, Half-Life 2, Fallout, Metro 2033 и других игр — тест

Тест. Из какой игры цитата?
Артём Ращупкин
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Игры способны не только развлекать, но и учить мудрости.

Первые игры были примитивными и строились на простеньких механиках. О крутых кат-сценах, большом открытом мире и проработанных диалогах тогда и речи быть не могло. Чем дальше развивались технологии и искусственный интеллект, тем более эмоциональными и реалистичными они становились. В отличие от кино, вы не просто наблюдаете за происходящим, но являетесь непосредственным участником событий, хоть и заранее прописанных. А чтобы вовлечённость в виртуальный мир была максимальной, разработчики создают правдоподобных персонажей с интересной сюжетной историей. И внутри этих историй зарыты драгоценные камни мудрости — вдохновляющие и мотивационные речи и просто красивые слова, которые застревают в памяти на долгие годы. В этом тесте мы предлагаем вспомнить лишь некоторые из этих классных цитат и указать, в какой игре их можно услышать.

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