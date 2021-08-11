В Польше открылся набор в настоящую школу ведьмаков — билет стоит 42 тысячи рублей

Польская The Witcher School на сайте объявила об открытом наборе учеников в настоящую школу ведьмаков. Сам проект будет реализован в виде квеста и ролевой игры. Участники смогут ощутить на себе тяготы жизни охотника на чудовищ и попробовать многое. Например, можно будет пожить в большом замке, научиться обращаться с мечом и разгадать множество загадок. Все участники получат особые костюмы и элементы снаряжения. Тематическое видео вышло ещё в 2020 году. Авторы инициативы уже провели 32 мероприятия.

Также организаторы обещают научить своих подопечных стрельбе из лука, кузнечному ремеслу, выслеживанию чудовищ и многому другому. Авторы проекта вдохновлялись книгами Анджея Сапковского и видеоиграми серии The Witcher. Встреча со знакомыми персонажами гарантирована.

Один билет обойдётся участникам почти в 42 тысячи рублей. Мероприятие будет разделено на три этапа. Первый пройдёт с 30 сентября по 3 октября, второй с 7 по 10 октября, а третий — с 28 по 31 октября.