В Польше открылся набор в настоящую школу ведьмаков — билет стоит 42 тысячи рублей

Польская The Witcher School на сайте объявила об открытом наборе учеников в настоящую школу ведьмаков. Сам проект будет реализован в виде квеста и ролевой игры. Участники смогут ощутить на себе тяготы жизни охотника на чудовищ и попробовать многое. Например, можно будет пожить в большом замке, научиться обращаться с мечом и разгадать множество загадок. Все участники получат особые костюмы и элементы снаряжения. Тематическое видео вышло ещё в 2020 году. Авторы инициативы уже провели 32 мероприятия.
Также организаторы обещают научить своих подопечных стрельбе из лука, кузнечному ремеслу, выслеживанию чудовищ и многому другому. Авторы проекта вдохновлялись книгами Анджея Сапковского и видеоиграми серии The Witcher. Встреча со знакомыми персонажами гарантирована.
Один билет обойдётся участникам почти в 42 тысячи рублей. Мероприятие будет разделено на три этапа. Первый пройдёт с 30 сентября по 3 октября, второй с 7 по 10 октября, а третий — с 28 по 31 октября.
- 11 августа 2021
-
14:27
-
14:26
-
12:57
-
11:25
-
11:22
-
11:14
-
11:08
-
00:16
- 10 августа 2021
-
22:39
-
22:13
-
19:40
-
18:58
-
18:00
-
17:44
-
17:07
-
13:34
-
12:25
-
11:22
-
11:16
-
11:09
-
11:04
- 9 августа 2021
-
19:14
-
19:10
-
18:26
-
17:26
-
17:06
-
16:43
-
15:56
-
15:48
-
14:13
-
13:37
-
12:50
-
12:48
-
12:03
-
11:19