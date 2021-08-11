«Зачем мне это?» Игроки раскритиковали новую игру Ubisoft в стиле Bomberman

Ubisoft выпустила браузерную игру под названием Ubisoft All-Star Blast. Поиграть в неё можно уже сейчас через смартфон, планшет или ПК, перейдя по ссылке. Тайтл представляет собой королевскую битву в стиле франшизы Bomberman. В честь выхода игры авторы опубликовали трейлер. Его можно посмотреть ниже.

Особенность Ubisoft All-Star Blast в том, что на одной большой карте могут встретиться до 99 игроков в образах популярных героев из игр Ubisoft. Это может быть ассасин Эцио из Assassin's Creed, агент Сэм Фишер из Splinter Cell, оперативник из Rainbow Six Siege и многие другие персонажи.

Однако некоторые пользователи встретили франшизу с негативом. Предположительно это произошло из-за отсутствия новостей о других франшизах. «Слушай, Ubisoft, если я захочу поиграть в Bomberman, я открою Bomberman. Зачем нужна эта игра?», — отметил один из фанатов в комментариях.

Многие игроки остались недовольны тайтлом. На момент публикации заметки количество дизлайков под видео перевалило за 600, а лайков всего 418. Геймеры пишут, что это просто Bomberman с донатом.