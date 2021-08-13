Детали Battlefield 2042: история через окружение и реплики, «Ирландец», фильм «Исход»

DICE выпустила короткометражный фильм «Исход» в честь скорого релиза Battlefield 2042. Помимо этого, разработчики поделились новыми деталями о сюжете шутера и другими подробностями тайтла на официальном сайте. Мы выбрали главное.

О сюжете фильма

Сюжет «Исхода» посвящен переломному моменту местной истории. Неприкаянные, сбежавшие из своих государств по фоне экономического кризиса, оказываются разделены конфликтом. Затем линия переходит к активному экшену. Руководитель Неприкаянных с позывным ОЗ прибывает в Лондон. Капитан корабля Кимбл «Ирландец» Грейвс отправляется в город за чемоданчиком с секретными данными. Этот персонаж знаком фанатам франшизы — он из Battlefield 4.

Ирландец попадает в засаду, а вскоре выясняется, что против него выступил бывший напарник Клейтон «Пак» Паковски. Главного героя берут в плен. Оз сообщает, что в чемодане находятся данные о сверхсекретном оружии США, которые он хочет продать русским и развязать новую мировую войну. Этот персонаж жаждет уничтожить весь мир. В то же время Грейвс развязывает бой, поскольку им движет другая мотивация — защитить беженцев, которые рассчитывают на него.

Об «Ирландце»

Кимбл Грейвс — один из играбельных специалистов в Battlefield 2042. Боец владеет различными хитроумными устройствами, в отряде он займёт роль инженера. У него два особенных гаджета: портативная защита от вражеских гранат и переносное укрытие от пуль. Пассивный навык Грейвса позволяет ему восполнять запас брони через подбирание патронов.

Как рассказать историю в мультиплеерном шутере? Объясняют в DICE

Сотрудники DICE планируют развивать сюжет двумя методами — вне и внутри игры. Первый вид подачи будет осуществляться через контент вроде «Исхода» и комиксов, а также посты в социальных сетях. Творческий директор по нарративу из Electronic Arts Нил Упадье не скрывает, что это экспериментальный подход. По его словам, сейчас модно подавать сюжет нестандартными способами.

Для нас это ещё один инструмент, которым мы пользуемся. Вся команда расставила приоритеты и поняла, сколько именно мы должны рассказывать игрокам. Сейчас подобные методы развития сюжета становятся всё популярнее. Традиционно, эти штуки были нужны для увеличения уровня хайпа. Однако мы хотим таким образом ещё и развлекать игроков.

Что же касается внутреннего повествования, то тут у DICE получилось придумать сразу несколько способов.

Все игровые локации выстроены таким образом, чтобы игрок примерно понимал, какие события разворачивались на карте до его прихода. Разработчики советуют почаще смотреть на различные вывески и заглядывать в магазины в городах.

Специалисты будут переговариваться между собой во время боевых действий. При этом каждый персонаж наделён уникальным характером и привычками. Одни герои могут ладить с другими, а с третьими — враждовать. Например, перед началом матча игрокам будут показывать кат-сцену с высадкой. И разные герои будут по-разному реагировать друг на друга.

В DICE очень оценили внимание игроков к подобным мелким деталям из предыдущих игр. В пример назвали снайпера из Battlefield 5 — после каждого убийства боец начинал вслух считать заработанные фраги.

Карты будут развиваться вместе с шутером. Дизайнеры планируют добавлять на них разные уникальные детали.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Ранее на официальном сайте шутера раньше времени появилась информация о датах открытого тестирования. Позже заметку удалили. Бета-тест может пройти с 6 по 11 сентября.