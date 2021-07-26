Открытое тестирование Battlefield 2042 может начаться 6 сентября

На официальном сайте грядущего многопользовательского шутера Battlefield 2042 появились различные важные даты. Так, например, стало известно о том, что открытое бета-тестирование для всех платформ начнётся 6 сентября. В данный момент информация с сайта удалена. Вероятно, это была случайная утечка.

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Даты проведения открытого тестирования:

3 сентября — начнётся предзагрузка.

4 сентября — начнётся тестирование игры для тех, кто предзаказал шутер или купил подписку EA Play.

6 сентября — начнётся открытое бета-тестирование игры для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S.

11 сентября — завершение открытого бета-тестирования.

Battlefield 2042 — ожидаемый шутер от первого лица, события которого развернутся в недалеком будущем. Разработчики решили не добавлять в игру сюжет, а сосредоточиться на сетевых битвах между игроками. В новой части Battlefield авторы улучшат разрушаемость, физику оружия и анимации. Главной особенностью станут различные природные катаклизмы. Например, смерчи и пустынные бури.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X. Оформить предзаказ шутера на ПК можно через официальный сайт Electronic Arts. В Steam и Origin предварительный заказ стоит 3499 рублей.