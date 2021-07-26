Открытое тестирование Battlefield 2042 может начаться 6 сентября

На официальном сайте грядущего многопользовательского шутера Battlefield 2042 появились различные важные даты. Так, например, стало известно о том, что открытое бета-тестирование для всех платформ начнётся 6 сентября. В данный момент информация с сайта удалена. Вероятно, это была случайная утечка.
Даты проведения открытого тестирования:
3 сентября — начнётся предзагрузка.
4 сентября — начнётся тестирование игры для тех, кто предзаказал шутер или купил подписку EA Play.
6 сентября — начнётся открытое бета-тестирование игры для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S.
11 сентября — завершение открытого бета-тестирования.
Battlefield 2042 выйдет 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X. Оформить предзаказ шутера на ПК можно через официальный сайт Electronic Arts. В Steam и Origin предварительный заказ стоит 3499 рублей.
- 26 июля 2021
-
15:44
-
14:41
-
14:37
-
14:23
-
13:39
-
09:38
-
09:32
- 25 июля 2021
-
17:33
-
17:30
- 24 июля 2021
-
14:39
- 23 июля 2021
-
18:18
-
15:50
-
15:36
-
14:56
-
14:38
-
14:15
-
13:00
-
12:54
-
12:13
-
12:04
-
11:39
-
11:08
-
11:03
-
10:52
-
10:39
-
10:21
- 22 июля 2021
-
21:05
-
19:12
-
15:46
-
14:18
-
14:13
-
13:08
-
12:53
-
12:35
-
12:19