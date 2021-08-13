«WoW — для детей». Рэпер Kizaru постримил Final Fantasy 14

Известный трэп-исполнитель Олег «Kizaru» Нечипоренко провёл прямую трансляцию на Twitch. Артист играл в Final Fantasy 14. За несколько часов до начала стрима рэпер предупредил об этом своих фанатов в инстаграме. На канале Kizaru на твитче не осталось полной записи трансляции, однако фанаты успели сделать множество клипов.

На стриме Kizaru:

Хвастался выбитой зелёной бронёй.

Обсуждал с другом варианты проведения досуга.

Ходил в данж.

Исследовал открытый мир вместе с напарником.

Заявил, что World of Warcraft — игра для детей. В качестве альтернативы предложил Final Fantasy 14.

8 августа канал Kizaru на твитче забанили. Судя по всему, это произошло из-за DMCA-страйка — рэпер хотел посмотреть «Тройной форсаж: Токийский дрифт» вместе с Егором «Big Baby Tape» Ракитиным. В марте Нечипоренко сыграл в CS:GO вместе со снайпером NAVI Александром «s1mple» Костылевым.

Kizaru — известный артист в сообществе рэперов. Он проживает в Барселоне, а его альбомы часто становятся хитами чартов. Его сборники Mas Fuerte, «Назад в будущее» и «Born to Trap» заняли первые места в российских чартах iTunes во время релиза.