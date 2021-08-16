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Очевидные различия. Сравнение Crysis на Xbox 360 и Series X

Очевидные различия. Сравнение Crysis на Xbox 360 и Series X
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Студия Crytek выпустила видео со сравнением графики трилогии Crysis на двух консолях разных поколений: Xbox 360 и Xbox Series X. Таким образом авторы прорекламировали внешний вид Crysis Remastered Trilogy и производительность ремастеров. Видео можно посмотреть ниже.

Очевидные различия можно заметить с первых же кадров. Версии шутера на новой консоли Microsoft получили улучшенное освещение, отражения объектов, повышенное разрешение и частоту кадров.

Crysis Remastered Trilogy выйдет осенью 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Обновлённую трилогию разрабатывает студия Saber Interactive.

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