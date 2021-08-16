Моддер превратил Bloodborne в экшен от первого лица

Моддер и ведущий YouTube-канала Garden of Eyes показал, как могла бы выглядеть Bloodborne от первого лица. По словам энтузиаста, этот проект стал для него самым масштабным и трудным, но он рад, что наконец может представить его игрокам. Видео с демонстрацией модификации можно посмотреть ниже.
В ролике автор гуляет по Сну Охотника, заходит в Ярнам, сражается с несколькими боссами и рядовыми противниками. С виду Bloodborne от первого лица смотрится так, будто её разработали для VR.
Автор не создавал мод с нуля. За основу взята модификация для Dark Souls 3. Дело в том, что камеры в играх от студии From Software работают почти идентично, поэтому проблем в реализации не было.
Известный актёр Элайджа Вуд рассказал, экранизацию какой видеоигры он хотел бы увидеть. Ответ — серия GTA, в частности, Vice City и пятая часть.
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