Авторы Battlefield 2042 показали геймплей за Ирландца — он может ставить щиты от пуль

Разработчики шутера Battlefield 2041 из шведской студии DICE опубликовали немного игрового процесса за одного из оперативников — Ирландца. В ролике также можно увидеть, как боец перестреливается с вражескими солдатами и ставит щиты для защиты от пуль.

Кимбл «Ирландец» Грейвс — персонаж, который впервые появился в Battlefield 4. По мнению игроков, этот герой стал одним из самых запоминающихся во всей франшизе за счёт своей харизмы и пламенных речей. В Battlefield 2042 он выступит в роли рядового бойца.

На Ирландца можно получить легендарный облик. Для этого нужно оформить предзаказ шутера на официальном сайте. Цена предварительного заказа в PS Store для PS4 стоит 4899 рублей, а на ПК — 3499 рублей.

Открытое бета-тестирование для всех игроков начнётся 6 сентября. Релиз Battlefield 2042 состоится 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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