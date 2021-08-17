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Бесплатные DLC, исправление багов и улучшения: детали патча 1.3 для Cyberpunk 2077

Бесплатные DLC, исправление багов и улучшения: детали патча 1.3 для Cyberpunk 2077
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CD Projekt RED поделилась деталями патча 1.3 для Cyberpunk 2077. Список исправлений получился значительным, но в большей степени он направлен на устранение многочисленных багов в разных квестах и игровом процессе в целом. Ниже мы выделили ключевые изменения. Дата релиза обновления неизвестна, но авторы пообещали, что оно появится «скоро».

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  • Добавлены три бесплатных DLC: новые костюмы для главного героя, автомобиль Арчер Кварц «Бандит» и альтернативный облик для Джонни Сильверхэнда.
  • Производительность игры улучшена на всех платформах.
  • Мини-карта теперь масштабируется при поездке на автомобиле.
  • Увеличено количество ячеек для автосохранения и быстрых сохранений.
  • Исправлена ошибка, когда диалог с персонажами по телефону мог прерваться и возобновиться во время следующего звонка.
  • Возможность сбросить прокачку за незначительную сумму денег.
  • Фиксеры будут реже звонить с предложением купить транспортное средство.
  • Некоторые перки теперь работают корректно, но не все.
  • Ви будете более эмоциональным перед зеркалом.
  • Квестовые предметы разрешат продавать после выполнения задания.

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Полноценная некстген-версия появится до конца 2021-го.

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