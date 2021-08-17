Бесплатные DLC, исправление багов и улучшения: детали патча 1.3 для Cyberpunk 2077

CD Projekt RED поделилась деталями патча 1.3 для Cyberpunk 2077. Список исправлений получился значительным, но в большей степени он направлен на устранение многочисленных багов в разных квестах и игровом процессе в целом. Ниже мы выделили ключевые изменения. Дата релиза обновления неизвестна, но авторы пообещали, что оно появится «скоро».

Добавлены три бесплатных DLC: новые костюмы для главного героя, автомобиль Арчер Кварц «Бандит» и альтернативный облик для Джонни Сильверхэнда.

Производительность игры улучшена на всех платформах.

Мини-карта теперь масштабируется при поездке на автомобиле.

Увеличено количество ячеек для автосохранения и быстрых сохранений.

Исправлена ошибка, когда диалог с персонажами по телефону мог прерваться и возобновиться во время следующего звонка.

Возможность сбросить прокачку за незначительную сумму денег.

Фиксеры будут реже звонить с предложением купить транспортное средство.

Некоторые перки теперь работают корректно, но не все.

Ви будете более эмоциональным перед зеркалом.

Квестовые предметы разрешат продавать после выполнения задания.

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Полноценная некстген-версия появится до конца 2021-го.