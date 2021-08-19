Вышел ремастер оригинальной Quake с двумя новыми дополнениями

Bethesda запустила продажу ремастера оригинальной Quake. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Шутер также войдёт в библиотеку Xbox Game Pass, но позже. На момент публикации новости известна цена только консольных изданий тайтла — 719 рублей.

Основные особенности переиздания

Поддержка разрешения 4К

Прокаченная графика: улучшенные текстуры, модели и свет. Появилась функция сглаживания и возможность выбрать глубину резкости.

Оригинальный саундтрек.

DLC в комплекте: The Scourge of Armagon и Dissolution of Eternity, а также два полностью новых дополнения от MachineGames под названием Dimension of the Past и Dimension of the Machine.

Поддержка мультиплеера на 8 игроков и кооператива на четверых человек.

Полный кроссплей — игроки на ПК могут встретить консольщиков.

Поддержка пользовательских модификаций

Скриншоты Quake