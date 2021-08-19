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Вышел ремастер оригинальной Quake с двумя новыми дополнениями

Вышел ремастер оригинальной Quake с двумя новыми дополнениями
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Bethesda запустила продажу ремастера оригинальной Quake. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Шутер также войдёт в библиотеку Xbox Game Pass, но позже. На момент публикации новости известна цена только консольных изданий тайтла — 719 рублей.

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Основные особенности переиздания

  • Поддержка разрешения 4К
  • Прокаченная графика: улучшенные текстуры, модели и свет. Появилась функция сглаживания и возможность выбрать глубину резкости.
  • Оригинальный саундтрек.
  • DLC в комплекте:  The Scourge of Armagon и Dissolution of Eternity, а также два полностью новых дополнения от MachineGames под названием Dimension of the Past и Dimension of the Machine.
  • Поддержка мультиплеера на 8 игроков и кооператива на четверых человек.
  • Полный кроссплей — игроки на ПК могут встретить консольщиков.
  • Поддержка пользовательских модификаций

Скриншоты Quake

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