«Это нормально?» Игроки в CoD: Warzone раскритиковали авторов за ослабление оружия

Фанаты Call of Duty: Warzone обратили внимание, что с последними обновлениями в шутере значительно ослабели виды оружия из Modern Warfare (2019). Один из них опубликовал пост на «реддите», в котором публично обрушился на разработчиков с критикой.
Игрок считает, что таким образом авторы отодвигают MW на второй план, буквально заставляя пользователей использовать оружие из Black Ops Cold War. Многие читатели форума согласились с ним. На момент публикации новости разработчики не отреагировали на критику комьюнити.
Как это может быть нормальным? Использование экипировки из Modern Warfare ставит вас в неудачное положение и лишает преимущества. Мне не нравится Cold War, и я не хочу гриндить ради прокачки оружия из неё. То, что они пытаются сделать — слишком прямолинейно. Возмутительно.
С релизом Black Ops Cold War в конце 2020 года в Call of Duty: Warzone появился двойной арсенал. Игроки в королевскую битву могут выбрать, оружием из какой игры пользоваться — новой Cold War или прошлогодней Modern Warfare. Однако с недавними патчами разработчики серьёзно ослабили оружие из последней. Под нерфы попали MP5, AS Val, Submachine Gun Charlie, M19, Sykov и другие пушки. Им уменьшили урон и дальность стрельбы.
Следующую Call of Duty с подзаголовком Vanguard покажут 19 августа. Activision проведёт специальный ивент в Warzone. Инсайдеры уже сообщили дату релиза шутера. Его планируют выпустить 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
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