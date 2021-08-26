Стартовала предзагрузка альфа-теста Call of Duty: Vanguard для PS4 и PS5
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Разработчики Call of Duty: Vanguard объявили в «твиттере» о начале предварительной загрузки открытого альфа-тестирования. Игру могут скачать владельцы PS4 и PS5. Доступ откроется 27 августа в 20:00 мск, сам тест продлится до 29 августа.
Геймеры смогут опробовать Champion Hill, который впервые появится в серии. В нём будет восемь команд, в каждой из которых по два или три игрока. Режим напоминает королевскую битву, но с изменёнными элементами.
Открытое бета-тестирование для всех игроков пройдёт с 18 по 20 сентября. Мультиплеерный режим представят 7-го числа. Сам шутер выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Автор LEGO-игр и основатель TT GAmes заявил о том, что механика быстрого переключения миров была ещё на PS3.
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