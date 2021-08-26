Автор игр по LEGO: быстрое переключение миров было возможно и на PS3

Основатель компании TT Games Джон Бёртон выпустил новое видео на своём YouTube-канале Coding Secrets. В нём разработчик заявил, что порталы и переключение реальностей из Ratchet & Clank: Rift Apart можно было реализовать и на PS4, а все современные технологии, которые использовали авторы, легко работали бы на прошлой консоли Sony.

При рекламной компании тайтла больше всего делали акцент на быстрой работе SSD на PS5. По словам Джона, это действительно полезная функция, но на деле игроки получили заскриптованные ролики, которые без проблем сработали бы даже на PS3. Он заявил, что Insomniac Games ввела геймеров в заблуждение.

Бёртон привёл пример с моментом, на котором Рэтчет едет по рельсам. Такое можно было бы сделать на PS3 и PS4, просто на новой консоли Sony добиться такого результата проще за счёт нового железа.

Вы перемещаетесь только по очень небольшой части мира, и у вас очень мало возможностей. То есть вы не управляете героем постоянно. Это значит, что у игры есть время прогрузить следующие эпизоды. Такое было на PS3 и PS4.

Ещё в подтверждение своих слов он вспомнил о LEGO Star Wars III: The Clone Wars. В тайтле можно было переключаться между двумя героями, которые находились на совершенно разных локациях. LEGO-игра по «Звёздным войнам» вышла в 2011 году и была доступна на PS3.

Insomniac Games на слова Бёртона не отреагировала, но ранее заявляла, что новая часть Ratchet & Clank действительно была бы возможна на PS4, но тогда игру пришлось бы урезать. Во избежание этого авторы поработали с PS5 и полностью адаптировали тайтл под консоль.

В Ubisoft Store началась распродажа в честь gamescom 2021. В ходе акции можно купить игры серии Far Cry, Watch Dogs, Assassin's Creed и другие тайтлы.