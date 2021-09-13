Намёки? В рекламном ролике PS5 нашли отсылки на Silent Hill, Resident Evil 4 и другие игры

В начале презентации PlayStation Showcase показали новый рекламный ролик PlayStation 5. В него добавили множество отсылок на различные видеоигры. Можно увидеть символы, значки и другие элементы, относящиеся к той или иной игре.

Символ игры Hogwarts Legacy в виде шахматной фигуры

Колечко из игр о Сонике и Дрейк с Хлоей из франшизы Uncharted

Мир Валистея из Final Fantasy XVI

Противники из Pac-Man

Логотип игры Sly Cooper

Resident Evil 4

Радио из Silent Hill

Название города Брайт Фоллс из Alan Wake в виде неоновой вывески

Candy Bar из Deathloop

Известный инсайдер под ником Shpeshal_Nick сообщил, что в разработке находится пятая часть Sly Cooper. Никаких деталей об игре нет, потому что её разработка находится на самом раннем этапе.

Эксклюзивы Sony нашли в базе GeForce NOW. Энтузиаст предполагает, что в NVIDIA могли тестировать эмуляцию игр, и это не значит, что они точно выйдут на ПК.