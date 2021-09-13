God of War и Ghost of Tsushima выйдут на ПК? Эксклюзивы Sony нашли в базе GeForce NOW

Российский энтузиаст нашёл в базе данных облачного сервиса NVIDIA GeForce NOW множество эксклюзивов PlayStation и Nintendo — это сразу же породило слухи о переносе игр на ПК.

Разработчику под ником JulyIghor удалось добраться до базы данных GFN, где он обнаружил многие недоступные в сервисе игры — например, страницу прошлогоднего ремейка Mafia. Однако при более глубоком поиске нашлись куда более интересные проекты.

God of War (2018)

Ghost of Tsushima

Uncharted: The Legacy Collection

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank (2016)

Returnal

Sackboy: A Big Adventure

Demon's Souls (2020)

Helldivers 2

Marvel's Ultimate Alliance 3

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

New Super Mario Bros. Wii

Страница God of War полностью готова — тут и описание, и скриншоты Фото: IGHOR

Ролик появился только сегодня, поэтому неизвестно, когда его готовили. Если бы видео появилось хотя бы за несколько дней до недавнего показа PlayStation, где анонсировали сборник Uncharted: The Legacy Collection для ПК, сведения сразу бы казались куда весомее.

В списке также обнаружилась Helldivers 2, сиквел которой до сих пор никто не анонсировал. Оригинал представлял собой юмористический и хардкорный кооперативный экшен от создателей Magicka из студии Arrowhead.

Энтузиаст предполагает, что в NVIDIA могли тестировать эмуляцию игр — поэтому в списке программ, например, присутствует Delphin. Другим вариантом может стать стриминг эксклюзивов PlayStation через GeForce NOW — собственный облачный сервис Sony, PlayStation Now, никак не доберётся до России и многих других регионов.

А вот в дебют Mario + Rabbids: Kingdom Battle и Marvel's Ultimate Alliance 3 на ПК немного верится. За создание обеих игр отвечали партнёры Nintendo, Ubisoft и Bandai Namco. Это даёт какой-то простор для портирования, как это было с Bravery Defauly 2 и Octopath Traveler от Square Enix.

С New Super Mario Bros. Wii ситуация отличается — у NVIDIA и Nintendo уникальный договор, благодаря которому на NVIDIA Shield в Китае выпустили несколько игр Nintendo. Среди них как раз была New Super Mario Bros. Wii. Видимо, поэтому страница игры появилась в базе GFN.

На Чемпионате вышло два обзора Deathloop — новой игры от создателей Dishonored и Prey про временную петлю. Они написаны разными авторами, каждый из которых по-своему оценил работу Arkane Lyon. Приятного чтения и просмотра.

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