Как в FIFA 22 обновят систему «Обратите внимание»

В FIFA 22 будут особые версии игроков «Обратите внимание» — их показатели и положение в клубах будут меняться в зависимости от результатов в реальных матчах. Подобное уже было в FIFA 21, но новым элементом станет усиление «Внимание на победы».

Оно позволит добавить к пику формы игрока единицу, если их команда выиграет пять из десяти матчей чемпионата, начиная с 1 октября. Новые игроки «Обратите внимание» будут объявляться по мере переходов в рамках трансферного окна.

Первым игроком, которого можно получить за предзаказ футбольного симулятора, станет защитник Давид Алаба.

По мере того, как игроки раскрываются в новой команде, их версии «Обратите внимание» будут усиливаться при получении таким игроком версий пика формы, например команды недели или игрока матча.

Если контракт игрока версии «Обратите внимание» с клубом будет расторгнут и его больше не будет в составе команды, то он не сможет получат усиления, в том числе и «Внимание на победы». Авторы надеются, что такое будет происходить крайне редко.

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительный заказы открыты на всех платформах.

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