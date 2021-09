Сооснователь BioWare хотел выпустить ремастер Star Wars: KOTOR

У сооснователя студии BioWare Трента Остера была идея создать ремастер Star Wars: Knights of the Old Republic. В итоге Lucasfilm Games, видимо, отклонила это предложение и обратилась к Aspyr для создания ремейка игры.

Поздравляю наших друзей Aspyr! Теперь мы знаем, кто нас опередил.

Судя по всему, студия Трента Beamdog сделала презентацию из 12 слайдов для показа своих задумок. На них можно заметить упоминание HD, что говорит о графическом обновлении Star Wars: KOTOR. Разработчик отметил, что ему очень жаль потраченного времени и сил.

Остера попросили показать оставшиеся слайды, но он извинился и подчеркнул, что на них до сих пор есть конфиденциальная информация.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic от Aspyr был анонсирован во время крупной презентации PlayStation Showcase. В составе команды есть бывшие сотрудники BioWare. Игра выйдет на ПК и PS5.

Dota 2 скоро перестанет поддерживать 32-битные операционные системы. Разработчики откажутся от старых технологий в угоду новым.