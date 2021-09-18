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Появились первые живые фотографии Nintendo Switch OLED

Появились первые живые фотографии Nintendo Switch OLED
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Вчера, 17 сентября, Nintendo в Японии сделала публичный стенд с OLED-моделью Switch, благодаря чему у энтузиастов появилась возможность взглянуть на систему вживую.

Понять, насколько различается качество дисплея, по фотографиям сложно (у OLED повышенная контрастность изображения), однако можно оценить новый дизайн — у новой модели больше экран (7 вместо 6,2 дюймов) и куда меньшие рамки по его бокам.

Со стороны OLED-консоль кажется крупнее, но это обманчивое чувство — размеры остались прежними. Благодаря этому к новой системе подходят все старые аксессуары, включая контроллеры Joy-Con.

Сравнение размеров и дизайна семейства консолей

Сравнение размеров и дизайна семейства консолей

Nintendo Switch OLED выходит 8 октября в США и Европе (одновременно с Metroid: Dread), однако в России релиз задержится до 22 октября. Стоимость новинки составляет 31 499 рублей.

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