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У Far Cry 6 на консолях не будет трассировки лучей — а на ПК она будет

У Far Cry 6 на консолях не будет трассировки лучей — а на ПК она будет
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Ubisoft отказалась внедрять трассировку лучей в Far Cry 6 на консолях. Об этом рассказал руководитель отдела 3D-графики Стефани Бренхэм в интервью для WCCFTech.

Новомодный рейтрейсинг появится только на ПК, и даже тут он будет ограничен. Технология используется для теней и отражений, но не везде — команда пыталась найти баланс между качеством и производительностью, поэтому часть поверхностей отражается при помощи старых методов.

На консолях от внедрения отказались в пользу достижения более высокого разрешения и стабильной производительности — цель добраться до 4К при 60 кадрах в секунду с учётом всех технических нововведений, включая систему динамической погоды.

На новых консолях и ПК обещают:

  • улучшенную детализацию объектов на расстоянии
  • повышенную дальность прорисовки
  • лучшую симуляцию океана
  • текстуры высокого разрешения
  • поддержку 60 кадров в секунду.

На компьютерах, помимо прочего, реализуют поддержку UltraWide-мониторов, настройку поля зрения, разблокируют частоту кадров (выше 60 FPS) и добавят апскейлер AMD — FSR. На консолях его также не будет.

Джанкарло Эспозито отвечает на вопросы фанатов Far Cry 6

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