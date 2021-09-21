Главу Activision Blizzard Бобби Котика вызвали в суд перед релизом Diablo 2: Resurrected

Разбирательство вокруг Activision Bllizzard из-за харассмента и дискриминации женщин набирает новые обороты. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросила у компании документы, а также пригласила в суд Бобби Котика и других руководителей Blizzard.

Члены Комиссии внимательно ознакомились со всеми обвинениями и сразу же решили провести своё расследование с привлечением руководства. Сотрудник Activision отметил, что компания не сопротивляется и охотно идёт на контакт с государственным органом США. Также стало известно, что на фоне шумихи с домогательствами из Activision Blizzard ушла юрисконсульт Клэр Харт. Она работала в компании с 2018 года и покинула её в середине сентября. Харт выразила благодарность коллегам и самой компании.

Разбирательство началось прямо перед релизом Diablo 2: Resurrected. Игра выйдет уже 23 сентября на ПК и консолях.

15 сентября Activision Blizzard обвинили в запугивании сотрудников. Пострадавшие хотели обсудить с руководством свою заработную плату и рабочий график, но в компании не захотели слушать и пригрозили увольнением за такие вопросы.

Lost Judgment позволит сыграть в 20 ретроигр. Среди них есть Sonic the Fighters, Super Hang-On, Motor Raid и другие тайтлы.