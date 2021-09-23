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20 ответов на вопросы по Steam Deck: игры в офлайне, Proton,VR-шлем и несколько аккаунтов

20 ответов на вопросы по Steam Deck: игры в офлайне, Proton,VR-шлем и несколько аккаунтов
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Valve на сайте Steam Deck ответила на 20 вопросов о портативном ПК. В основном пользователи интересовались дополнительными устройствами для подключения и более точными деталями устройства.

Ответы на 20 вопросов о Steam Deck

  1. На Steam Deck можно завести несколько аккаунтов. Каждый из них будет иметь собственные настройки и сохранения;
  2. На всех моделях устройства установлен стеклянный экран и IPS-матрицей. Однако у гаджета с 512 гигабайтами памяти будет небольшое преимущество — антибликовая поверхность;
  3. Если игр нет в библиотеке Steam Deck, их можно запустить через программное обеспечение Proton;
  4. В портативном ПК есть два вибромотора. Они находятся под трекпадом;
  5. В Steam Deck можно будет добавить сторонние игры не из Steam;
  6. Устройство будет поддерживать наушники. Гнездо — 3,5 мм;
  7. Интерфейс портативного ПК постепенно заменит режим Big Picture. Valve к этому стремится;
  8. Экран поддерживает до 10 одновременных касаний;
  9. ПО Proton позволит использовать античит в Steam Deck;
  10. Длина зарядного кабеля портативного ПК составляет 1,5 метра;
  11. Любые игры, не требующие подключения к сети, можно запустить в автономном режиме;
  12. Купить Steam Deck пока что можно только через Steam. Если Valve заключит соглашение с другими магазинами, то устройство появится у ритейлеров в других странах;
  13. Формат в Steam Deck — ext4. Устройство форматирует microSD в соответствующий формат;
  14. Портативный ПК позволит получить доступ к BIOS и мультизагрузку к различным операционным системам;
  15. Steam Deck можно подключить к ПК и пользоваться как контроллером;
  16. Устройство поддерживает VR-шлем. Однако полной оптимизации нет;
  17. С карты памяти можно будет загрузить операционную систему;
  18. У Steam Deck есть док-станция, но установка портативного ПК в неё не сделает устройство мощнее;
  19. Портативный ПК не будет поддерживать внешние видеокарты;
  20. Если купить определённую модель Steam Deck, а потом приобрести другую, то необходимо будет отменить предыдущий заказ.

22 сентября разработчики поделились впечатлениями от Steam Deck. Они получились крайне положительными. Похвалили возможности портативного ПК и функционал.

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Respawn пока что не занимается Titanfall 3. У студии в работе очень много других игр и им сейчас явно не до продолжения франшизы.

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