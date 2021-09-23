20 ответов на вопросы по Steam Deck: игры в офлайне, Proton,VR-шлем и несколько аккаунтов
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Valve на сайте Steam Deck ответила на 20 вопросов о портативном ПК. В основном пользователи интересовались дополнительными устройствами для подключения и более точными деталями устройства.
Ответы на 20 вопросов о Steam Deck
- На Steam Deck можно завести несколько аккаунтов. Каждый из них будет иметь собственные настройки и сохранения;
- На всех моделях устройства установлен стеклянный экран и IPS-матрицей. Однако у гаджета с 512 гигабайтами памяти будет небольшое преимущество — антибликовая поверхность;
- Если игр нет в библиотеке Steam Deck, их можно запустить через программное обеспечение Proton;
- В портативном ПК есть два вибромотора. Они находятся под трекпадом;
- В Steam Deck можно будет добавить сторонние игры не из Steam;
- Устройство будет поддерживать наушники. Гнездо — 3,5 мм;
- Интерфейс портативного ПК постепенно заменит режим Big Picture. Valve к этому стремится;
- Экран поддерживает до 10 одновременных касаний;
- ПО Proton позволит использовать античит в Steam Deck;
- Длина зарядного кабеля портативного ПК составляет 1,5 метра;
- Любые игры, не требующие подключения к сети, можно запустить в автономном режиме;
- Купить Steam Deck пока что можно только через Steam. Если Valve заключит соглашение с другими магазинами, то устройство появится у ритейлеров в других странах;
- Формат в Steam Deck — ext4. Устройство форматирует microSD в соответствующий формат;
- Портативный ПК позволит получить доступ к BIOS и мультизагрузку к различным операционным системам;
- Steam Deck можно подключить к ПК и пользоваться как контроллером;
- Устройство поддерживает VR-шлем. Однако полной оптимизации нет;
- С карты памяти можно будет загрузить операционную систему;
- У Steam Deck есть док-станция, но установка портативного ПК в неё не сделает устройство мощнее;
- Портативный ПК не будет поддерживать внешние видеокарты;
- Если купить определённую модель Steam Deck, а потом приобрести другую, то необходимо будет отменить предыдущий заказ.
22 сентября разработчики поделились впечатлениями от Steam Deck. Они получились крайне положительными. Похвалили возможности портативного ПК и функционал.
Новость по темеВ первых отзывах очень хвалят Steam Deck
Respawn пока что не занимается Titanfall 3. У студии в работе очень много других игр и им сейчас явно не до продолжения франшизы.
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