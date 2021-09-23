20 ответов на вопросы по Steam Deck: игры в офлайне, Proton,VR-шлем и несколько аккаунтов

Valve на сайте Steam Deck ответила на 20 вопросов о портативном ПК. В основном пользователи интересовались дополнительными устройствами для подключения и более точными деталями устройства.

Ответы на 20 вопросов о Steam Deck

На Steam Deck можно завести несколько аккаунтов. Каждый из них будет иметь собственные настройки и сохранения; На всех моделях устройства установлен стеклянный экран и IPS-матрицей. Однако у гаджета с 512 гигабайтами памяти будет небольшое преимущество — антибликовая поверхность; Если игр нет в библиотеке Steam Deck, их можно запустить через программное обеспечение Proton; В портативном ПК есть два вибромотора. Они находятся под трекпадом; В Steam Deck можно будет добавить сторонние игры не из Steam; Устройство будет поддерживать наушники. Гнездо — 3,5 мм; Интерфейс портативного ПК постепенно заменит режим Big Picture. Valve к этому стремится; Экран поддерживает до 10 одновременных касаний; ПО Proton позволит использовать античит в Steam Deck; Длина зарядного кабеля портативного ПК составляет 1,5 метра; Любые игры, не требующие подключения к сети, можно запустить в автономном режиме; Купить Steam Deck пока что можно только через Steam. Если Valve заключит соглашение с другими магазинами, то устройство появится у ритейлеров в других странах; Формат в Steam Deck — ext4. Устройство форматирует microSD в соответствующий формат; Портативный ПК позволит получить доступ к BIOS и мультизагрузку к различным операционным системам; Steam Deck можно подключить к ПК и пользоваться как контроллером; Устройство поддерживает VR-шлем. Однако полной оптимизации нет; С карты памяти можно будет загрузить операционную систему; У Steam Deck есть док-станция, но установка портативного ПК в неё не сделает устройство мощнее; Портативный ПК не будет поддерживать внешние видеокарты; Если купить определённую модель Steam Deck, а потом приобрести другую, то необходимо будет отменить предыдущий заказ.

22 сентября разработчики поделились впечатлениями от Steam Deck. Они получились крайне положительными. Похвалили возможности портативного ПК и функционал.

Новость по теме В первых отзывах очень хвалят Steam Deck

Respawn пока что не занимается Titanfall 3. У студии в работе очень много других игр и им сейчас явно не до продолжения франшизы.