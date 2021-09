В Steam началась распродажа игр SEGA — Total War, Yakuza, Warhammer 40,000 и другие

В Steam стартовала новая распродажа игр компании SEGA. В ходе акции можно купить множество различных проектов со скидками до 75%.

Среди предложений — игры серии Total War, Yakuza и Two Point Hospital.

Самые интересные предложения

Ознакомиться с полным списком предложений можно по ссылке. Акция продлится до 30 сентября. До 27 числа в Steam со скидками можно купить игры серии Call of Duty и коллекцию Quantic Dream, в которую входят Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human.

