Call of Duty, Detroit, SOMA: в Steam стартовала распродажа игр со скидками до 80%
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В Steam началась распродажа игр «Скидки на всю неделю». Обычно в акции участвуют как небольшие инди-игры, так и крупные ААА-тайтлы.
В этот раз можно сэкономить при покупке игр серии Call of Duty и коллекции Quantic Dream, в которую входят Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human.
Лучшие предложения
- The Crew 2 — 415 рублей (-80%)
- Amnesia: Rebirth — 206 рублей (-60%)
- SOMA — 99 рублей (-80%)
- Detroit: Become Human — 814 рублей (-50%)
- Quantic Dream Collection — 2140 рублей (-33%)
- Call of Duty 4: Modern Warfare — 449 рублей (-50%)
- Call of Duty: Modern Warfare 3 899 рублей (-50%)
- Call of Duty: World at War — 674 рубля (-25%)
- Call of Duty: Infinite Warfare — 499 рублей (-50%)
- Call of Duty: Black Ops — 899 рублей (-50%)
- Call of Duty: WWII — 999 рублей (-50%)
- Call of Duty: Ghosts — 1299 рублей (-50%)
Ознакомиться с полным списком предложений можно по ссылке. Акция продлится до 27 сентября. До 30 числа в Steam также можно купить игры серии Mafia со скидками до 67%. По сниженной цене продаётся как оригинальная игра, так и её ремейк — Mafia: Definitive Edition.
Авторитетное издание Kotaku сообщило, что Quantic Dream действительно делает экшен по Star Wars. Они предполагают, что это будет экшен с открытым миром и без механик QTE.
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