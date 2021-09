Call of Duty, Detroit, SOMA: в Steam стартовала распродажа игр со скидками до 80%

В Steam началась распродажа игр «Скидки на всю неделю». Обычно в акции участвуют как небольшие инди-игры, так и крупные ААА-тайтлы.

В этот раз можно сэкономить при покупке игр серии Call of Duty и коллекции Quantic Dream, в которую входят Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human.

Лучшие предложения

Ознакомиться с полным списком предложений можно по ссылке. Акция продлится до 27 сентября. До 30 числа в Steam также можно купить игры серии Mafia со скидками до 67%. По сниженной цене продаётся как оригинальная игра, так и её ремейк — Mafia: Definitive Edition.

Авторитетное издание Kotaku сообщило, что Quantic Dream действительно делает экшен по Star Wars. Они предполагают, что это будет экшен с открытым миром и без механик QTE.