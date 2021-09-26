Игроки бомбят рейтинг HITMAN в GOG, но магазин удаляет отзывы

Несколько дней назад, 22 сентября, в GOG вышла первая часть перезапуска HITMAN, однако рейтинг проекта заминусовали из-за строгой привязки к сетевому режиму.
Причина проста — GOG с запуска позиционировался как магазин без защиты от копирования (DRM), да и в описании ничего подобного не сообщалось. При этом фактически сыграть можно и без подключения к серверам, однако часть функций и основной прогресс завязан на сетевом режиме. Своего рода онлайн стал DRM.
Многие недовольны тем, что магазин изменил своим традициям — люди пользуются GOG из-за политики полного отказа от защиты и максимальной совместимости, что особенно актуально для старых релизов.
Сейчас рейтинг HITMAN в GOG составляет 1,4 балла из пяти, однако представители магазина уже подтвердили, что будут удалять отзывы и не потерпят такое поведение сообщества. Однако поблагодарили сообщество за поднятие темы — в ближайшие несколько недель GOG изучит ситуацию и попытается найти проблему.
Если вы купили HITMAN и недовольны качеством текущей версии, у вас есть право вернуть игру. Параллельно этому мы открыты к дискуссии.
HITMAN вышла в 2016 году — сначала перезапуск показал себя не очень хорошо в финансовом плане, однако постепенно аудитория расширялась. В январе 2021 года студия IO Interactive выпустила заключительную часть трилогии. Она окупилась в первые дни выхода.
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