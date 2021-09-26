Опубликован трейлер второго сезона «Ведьмака». Авторы анонсировали третий

Netflix показал новый трейлер второго сезона «Ведьмака» по мотивам книги Анджея Сапковского.

В ролике показали всех ключевых персонажей второго сезона. Помимо уже знакомы Геральта и Цири, шоу появится Весемир – наставник ведьмаков и учитель мясника из Блавекина. Кроме того, в ролике засветилась Йеннифэр и битва с огнедышащим драконом.

Ещё до релиза второго сезона «Ведьмака» Netflix анонсировал третий. Дата его выхода неизвестна. Третий сезон выйдет в кинотеатре 17 декабря 2021 года.

Netflix также анонсировал новый сериал по The Witcher под названием Blood Origin. Его события будут происходить задолго до появления Геральта и даже Весемира – сюжет посветят первым охотникам на чудовищ. Полноценного трейлера нет, но есть небольшой ролик со съёмочной площадки.