Лицевая анимация, детальные костюмы и волосы — как изменится Элой в Horizon Forbidden West

Создатели Horizon Forbidden West из Guerilla Games рассказали, какие изменения ждут Элой в продолжении.
По словам ведущего сценариста Бена Маккоу, Элой в начале «Запретного Запада» уже не изгой — наоборот, после событий первой части она стала чуть ли не самым важным человеком на планете. Однако в душе ей всё ещё сложно находить общий язык даже со своими друзьями.
Хотя во время путешествия она нашла много друзей, она всё равно считает себя лишней в их компании. Однако суть в том, что у неё просто нет родного дома. Эти стороны её характера вы узнаете, когда заберётесь глубоко в таинственные просторы Запретного Запада.
Маккоу сказал, что в сиквеле будет развита тема одиночества Элой и её бесконечных скитаний в поисках дома. Сценарист подчеркнул, что раскрывать все карты не будет — игрокам нужно дождаться релиза.
Изменения Элой в Horizon Forbidden West
- Более детализированная кожа Элой;
- Улучшенная лицевая анимация за счёт увеличения числа соединений костей;
- Текстуры повышенного разрешения и более плавные грани;
- Костюмы станут выглядеть намного эффектнее — и их будет куда больше.
По словам ведущего художника Бастьена Рамиса, владельцы PS4 могут не переживать, так как Guerilla Games постарается сделать так, чтобы отличное качество сохранилось и на прошлой консоли Sony.
Мы создавали и тестировали игру одновременно и на PlayStation 4, и на PlayStation 5, потому что нам важно, чтоб игроки PS4 получили точно такие же впечатления. По опыту работы над Horizon Zero Dawn мы знаем, что нам есть куда расти в плане реализма и качества деталей персонажей, и мы рады воспользоваться этим опытом и перенести его в продолжение.
Авторы подытожили, что им не терпится дождаться релиза, чтобы игроки смогли попробовать все новые фишки вроде плавания и обновлённых механик.
Старые друзья, новые знакомые и племена — её ждет много новых историй… и это сильно на неё повлияет. Можно сказать, она уже не будет прежней.
Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Предварительные заказы можно оформить через PS Store.
Potion Craft: Alchemist Simulator за 72 часа купили 100 тысяч раз. Через час после релиза игра возглавила чарты продаж и удерживала эту позицию несколько дней.
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