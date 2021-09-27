Лицевая анимация, детальные костюмы и волосы — как изменится Элой в Horizon Forbidden West

Создатели Horizon Forbidden West из Guerilla Games рассказали, какие изменения ждут Элой в продолжении.

По словам ведущего сценариста Бена Маккоу, Элой в начале «Запретного Запада» уже не изгой — наоборот, после событий первой части она стала чуть ли не самым важным человеком на планете. Однако в душе ей всё ещё сложно находить общий язык даже со своими друзьями.

Хотя во время путешествия она нашла много друзей, она всё равно считает себя лишней в их компании. Однако суть в том, что у неё просто нет родного дома. Эти стороны её характера вы узнаете, когда заберётесь глубоко в таинственные просторы Запретного Запада.

Маккоу сказал, что в сиквеле будет развита тема одиночества Элой и её бесконечных скитаний в поисках дома. Сценарист подчеркнул, что раскрывать все карты не будет — игрокам нужно дождаться релиза.

Изменения Элой в Horizon Forbidden West

Более детализированная кожа Элой;

Улучшенная лицевая анимация за счёт увеличения числа соединений костей;

Текстуры повышенного разрешения и более плавные грани;

Костюмы станут выглядеть намного эффектнее — и их будет куда больше.

По словам ведущего художника Бастьена Рамиса, владельцы PS4 могут не переживать, так как Guerilla Games постарается сделать так, чтобы отличное качество сохранилось и на прошлой консоли Sony.

Мы создавали и тестировали игру одновременно и на PlayStation 4, и на PlayStation 5, потому что нам важно, чтоб игроки PS4 получили точно такие же впечатления. По опыту работы над Horizon Zero Dawn мы знаем, что нам есть куда расти в плане реализма и качества деталей персонажей, и мы рады воспользоваться этим опытом и перенести его в продолжение.

Авторы подытожили, что им не терпится дождаться релиза, чтобы игроки смогли попробовать все новые фишки вроде плавания и обновлённых механик.

Старые друзья, новые знакомые и племена — её ждет много новых историй… и это сильно на неё повлияет. Можно сказать, она уже не будет прежней.

Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Предварительные заказы можно оформить через PS Store.

Potion Craft: Alchemist Simulator за 72 часа купили 100 тысяч раз. Через час после релиза игра возглавила чарты продаж и удерживала эту позицию несколько дней.