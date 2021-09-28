New World уже стала лучшим релизом 2021 года в Steam и обогнала GTA 5 по пику онлайна
Поделиться
New World продолжает показывать какие-то невероятные результаты — MMORPG всего за 24 часа установила абсолютный рекорд по пиковому онлайну в Steam, который теперь превышает 500 тысяч человек.
Прошлым обладателем титула был выживач Valheim (у него как раз 500 тысяч), а другие громкие релизы 2021 года показали себя куда скромнее:
- Resident Evil Village — 106 631 человек
- Mass Effect Legendary Edition — 59 817 человек
- Outriders — 125 143 человека
- Humankind — 55 284 человека
- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin — 34 995 человек.
Более того, у New World уже пятое место по пиковому онлайну в истории Steam — новинка обошла Grand Theft Auto V, Monster Hunter: World, Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim и другие релизы.
- PUBG — 3,236 млн игроков (январь 2018-го);
- Counter-Strike: Global Offensive — 1,308 млн игроков (апрель 2018-го);
- Dota 2 — 1,295 млн игроков (март 2016-го);
- Cyberpunk 2077 — 1,054 млн игроков (декабрь 2020-го);
- New World — 520 тысяч игроков (сентябрь 2021-го);
- Valheim — 502 тысячи игроков (февраль 2021-го);
- Terraria — 489 тысяч игроков (май 2020-го)
- Fallout 4 — 471 тысяча игроков (ноябрь 2015-го);
- Among Us — 447 тысяч игроков (лето 2020-го)
- World of Warships — 379 тысяч игроков (февраль 2021-го)
- Grand Theft Auto V — 364 тысячи игроков (апрель 2015-го);
- Monster Hunter: World — 334 тысячи игроков (август 2018-го);
- Apex Legends — 330 тысяч игроков (август 2021-го)
- Counter-Strike — 319 тысяч игроков (декабрь 2007-го);
- Destiny 2 — 292 тысячи игроков (октябрь 2019-го)
- Elder Scrolls V: Skyrim — 287 тысяч игроков (ноябрь 2011-го).
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
17:17
-
16:26
-
16:05
-
15:12
-
14:28
-
14:16
-
13:57
-
13:36
-
12:52
-
11:43
-
11:12
-
10:57
-
10:38
-
05:40
-
05:24
-
00:28
-
00:19
- 27 сентября 2021
-
19:29
-
18:53
-
18:14
-
17:00
-
16:38
-
16:23
-
15:01
-
14:26
-
13:34
-
13:02
-
12:04
-
11:22
-
11:05
- 26 сентября 2021
-
19:18
-
15:16
-
13:38
-
03:38
-
02:51
Партнерский контент