New World уже стала лучшим релизом 2021 года в Steam и обогнала GTA 5 по пику онлайна

New World продолжает показывать какие-то невероятные результаты — MMORPG всего за 24 часа установила абсолютный рекорд по пиковому онлайну в Steam, который теперь превышает 500 тысяч человек.

Прошлым обладателем титула был выживач Valheim (у него как раз 500 тысяч), а другие громкие релизы 2021 года показали себя куда скромнее:

Resident Evil Village — 106 631 человек

— 106 631 человек Mass Effect Legendary Edition — 59 817 человек

— 59 817 человек Outriders — 125 143 человека

— 125 143 человека Humankind — 55 284 человека

— 55 284 человека Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin — 34 995 человек.

Более того, у New World уже пятое место по пиковому онлайну в истории Steam — новинка обошла Grand Theft Auto V, Monster Hunter: World, Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim и другие релизы.