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New World уже стала лучшим релизом 2021 года в Steam и обогнала GTA 5 по пику онлайна

New World уже стала лучшим релизом 2021 года в Steam и обогнала GTA 5 по пику онлайна
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New World продолжает показывать какие-то невероятные результаты — MMORPG всего за 24 часа установила абсолютный рекорд по пиковому онлайну в Steam, который теперь превышает 500 тысяч человек.

Прошлым обладателем титула был выживач Valheim (у него как раз 500 тысяч), а другие громкие релизы 2021 года показали себя куда скромнее:

  • Resident Evil Village — 106 631 человек
  • Mass Effect Legendary Edition — 59 817 человек
  • Outriders — 125 143 человека
  • Humankind — 55 284 человека
  • Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin — 34 995 человек.

Более того, у New World уже пятое место по пиковому онлайну в истории Steam — новинка обошла Grand Theft Auto V, Monster Hunter: World, Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim и другие релизы.

  1. PUBG — 3,236 млн игроков (январь 2018-го);
  2. Counter-Strike: Global Offensive — 1,308 млн игроков (апрель 2018-го);
  3. Dota 2 — 1,295 млн игроков (март 2016-го);
  4. Cyberpunk 2077 — 1,054 млн игроков (декабрь 2020-го);
  5. New World — 520 тысяч игроков (сентябрь 2021-го);
  6. Valheim — 502 тысячи игроков (февраль 2021-го);
  7. Terraria — 489 тысяч игроков (май 2020-го)
  8. Fallout 4 — 471 тысяча игроков (ноябрь 2015-го);
  9. Among Us — 447 тысяч игроков (лето 2020-го)
  10. World of Warships — 379 тысяч игроков (февраль 2021-го)
  11. Grand Theft Auto V — 364 тысячи игроков (апрель 2015-го);
  12. Monster Hunter: World — 334 тысячи игроков (август 2018-го);
  13. Apex Legends — 330 тысяч игроков (август 2021-го)
  14. Counter-Strike — 319 тысяч игроков (декабрь 2007-го);
  15. Destiny 2 — 292 тысячи игроков (октябрь 2019-го)
  16. Elder Scrolls V: Skyrim — 287 тысяч игроков (ноябрь 2011-го).
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