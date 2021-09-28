EA раскрыла график открытой беты Battlefield 2042 и системные требования
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DICE объявила сроки проведения публичного тестирования Battlefield 2042. Также авторы назвали системные требования для игроков на ПК.
Как и сообщали инсайдеры, пробная версия шутера на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК будет доступна с 10:00 мск 6 октября по 10 октября. Предварительная загрузка начнётся 5 октября.
- С 6 по 7 октября бету откроют для обладателей предзаказов и подписчиков EA Play
- с 8 по 10 октября поучаствовать в бете смогут все желающие
- доступ закроют 10 октября в 10:00 мск.
Что будет доступно в бете?
- Четыре специалиста
- Режим «Захват»
- Карта Orbital, действие на которой разворачивается вокруг платформы с космическим шаттлом.
Минимальные системные требования Battlefield 2042
- OС: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i5-6600К или AMD Ryzen 5 3600
- Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560 4 ГБ
- Оперативная память: 8 ГБ
- 100 ГБ места на жёстком диске
- DirectX 12.
Рекомендуемые системные требования Battlefield 2042
- OС: Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X
- Видеокарта: GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT 8 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ
- 100 ГБ места на жёстком диске (рекомендуется использовать SSD)
- DirectX 12.
Полноценный релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября на ПК и консолях. Изначально игру ждали в октябре, однако DICE решила взять больше времени на полировку.
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