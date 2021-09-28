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EA раскрыла график открытой беты Battlefield 2042 и системные требования

EA раскрыла график открытой беты Battlefield 2042 и системные требования
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DICE объявила сроки проведения публичного тестирования Battlefield 2042. Также авторы назвали системные требования для игроков на ПК.

Как и сообщали инсайдеры, пробная версия шутера на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК будет доступна с 10:00 мск 6 октября по 10 октября. Предварительная загрузка начнётся 5 октября.

  • С 6 по 7 октября бету откроют для обладателей предзаказов и подписчиков EA Play
  • с 8 по 10 октября поучаствовать в бете смогут все желающие
  • доступ закроют 10 октября в 10:00 мск.

Что будет доступно в бете?

  • Четыре специалиста
  • Режим «Захват»
  • Карта Orbital, действие на которой разворачивается вокруг платформы с космическим шаттлом.

Минимальные системные требования Battlefield 2042

  • OС: Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i5-6600К или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560 4 ГБ
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • 100 ГБ места на жёстком диске
  • DirectX 12.

Рекомендуемые системные требования Battlefield 2042

  • OС: Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X
  • Видеокарта: GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT 8 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • 100 ГБ места на жёстком диске (рекомендуется использовать SSD)
  • DirectX 12.
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Полноценный релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября на ПК и консолях. Изначально игру ждали в октябре, однако DICE решила взять больше времени на полировку.

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