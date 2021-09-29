Карим Бензема возглавил вторую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Французский футболист Карим Бензема занял первое место в списке второй команды недели в FIFA Ultimate Team 22. У него целых 90 баллов. У ближайших преследователей – Хесуса Наваса, Николо Бареллы и Габриэля Жезуса – по 86 очков. Полный рейтинг появился в социальных сетях футбольного симулятора.

Лучшие игроки второй недели FIFA 22 Ultimate Team

Карим Бензема (90)

Хесус Наваса (86)

Николо Барелла (86)

Габриэль Жезус (86)

Лукаш Градецкий (85)

Фелипе Андерсон (84)

Официальный релиз FIFA 22 состоится уже 1 октября. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. У нас уже вышел обзор. Если вкратце: футбольный симулятор опять особо не изменился, но количество введённых мелочей позволяет сделать вывод, что серия движется в нужном направлении.