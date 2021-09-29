Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Карим Бензема возглавил вторую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Карим Бензема возглавил вторую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
Комментарии

Французский футболист Карим Бензема занял первое место в списке второй команды недели в FIFA Ultimate Team 22. У него целых 90 баллов. У ближайших преследователей – Хесуса Наваса, Николо Бареллы и Габриэля Жезуса – по 86 очков. Полный рейтинг появился в социальных сетях футбольного симулятора.

Лучшие игроки второй недели FIFA 22 Ultimate Team

  • Карим Бензема (90)
  • Хесус Наваса (86)
  • Николо Барелла (86)
  • Габриэль Жезус (86)
  • Лукаш Градецкий (85)
  • Фелипе Андерсон (84)

Официальный релиз FIFA 22 состоится уже 1 октября. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. У нас уже вышел обзор. Если вкратце: футбольный симулятор опять особо не изменился, но количество введённых мелочей позволяет сделать вывод, что серия движется в нужном направлении.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021