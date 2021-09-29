Карим Бензема возглавил вторую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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Французский футболист Карим Бензема занял первое место в списке второй команды недели в FIFA Ultimate Team 22. У него целых 90 баллов. У ближайших преследователей – Хесуса Наваса, Николо Бареллы и Габриэля Жезуса – по 86 очков. Полный рейтинг появился в социальных сетях футбольного симулятора.
Лучшие игроки второй недели FIFA 22 Ultimate Team
- Карим Бензема (90)
- Хесус Наваса (86)
- Николо Барелла (86)
- Габриэль Жезус (86)
- Лукаш Градецкий (85)
- Фелипе Андерсон (84)
Официальный релиз FIFA 22 состоится уже 1 октября. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. У нас уже вышел обзор. Если вкратце: футбольный симулятор опять особо не изменился, но количество введённых мелочей позволяет сделать вывод, что серия движется в нужном направлении.
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