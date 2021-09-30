Авторы Valheim обсуждают выход игры на консолях

Valheim в обозримом будущем может выйти на консолях. Сооснователь студии Iron Gate Генрик Торнквист подчеркнул, что команда обсуждала выход сурвайвала на других платформах, но никакого решения принято так и не было.

В данный момент нет примерной даты выхода и конкретных консолей. Если разработчики поработают над версией игры для новых устройств, то набор наверняка будет стандартным — PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Релиз Valheim для ПК состоялся в феврале 2021 года. Игра быстро стала хитом и получила признание пользователей. Сурвайвал сейчас в раннем доступе, а свежее крупное обновление Hearth & Home позволило игре вернуться в топ Steam и набрать 66 тысяч одновременных игроков.

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