Valheim вернулась в топ Steam благодаря Hearth & Home

Для Valheim вышло крупное обновление Hearth & Home. Благодаря нему сурвайвал вернулся в десятку самых популярных игр в Steam и набрал более 66 тысяч одновременных игроков. Превзойти исторический пик в 500 тысяч не удалось.

Разработчики долго готовили Hearth & Home. Изначально из апдейта не планировали делать нечто крупное, но в итоге авторы решили серьёзно обновить игру и добавить много контента — включая 12 новых видов еды, хрустальный боевой топор, серебряный нож и многое другое.

Valheim вышла в феврале 2021 года в Steam и сразу же стала мегахитом. Сурвайвал сейчас можно купить со скидкой в 20% за 348 рублей. Игра находится в раннем доступе, а к полноценному релиза список платформ наверняка может расшириться консолями.

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