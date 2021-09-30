В Starfield будет почти в три раза больше реплик, чем в Skyrim: 150 тысяч строк диалогов

В космической ролевой игре Starfield будет 150 тысяч строк диалогов. Для сравнения:

в Fallout 4 — 111 тысяч строк

— 111 тысяч строк в The Elder Scrolls V: Skyrim — 60 тысяч строк.

Глава Bethesda Тодд Говард отметил, что RPG получит полную локализацию на японский язык, в которой поучаствуют более 300 актёров.

Про Starfield известно очень мало. Это будет масштабная ролевая игра в космическом сеттинге с большим количеством фракций. Основная — «Созвездие». В конце августа Bethesda показала три локации из игры. Новая Атлантида, Акила, Неон — крупные города, которые разрешат посетить и исследовать.

Релиз космической ролевой игры состоится 11 ноября 2022 года для ПК и Xbox Series. В первый же день игра попадёт в библиотеку Xbox Game Pass.

Electronic Arts опубликовала расширенный геймплей NHL 22 с комментариями разработчиков. В ролике есть много моментов с демонстрацией нововведений — улучшенных анимаций, детальных пасов и обратных ударов.