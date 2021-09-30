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В Starfield будет почти в три раза больше реплик, чем в Skyrim: 150 тысяч строк диалогов

В Starfield будет почти в три раза больше реплик, чем в Skyrim: 150 тысяч строк диалогов
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В космической ролевой игре Starfield будет 150 тысяч строк диалогов. Для сравнения:

  • в Fallout 4 — 111 тысяч строк
  • в The Elder Scrolls V: Skyrim — 60 тысяч строк.

Глава Bethesda Тодд Говард отметил, что RPG получит полную локализацию на японский язык, в которой поучаствуют более 300 актёров.

Про Starfield известно очень мало. Это будет масштабная ролевая игра в космическом сеттинге с большим количеством фракций. Основная — «Созвездие». В конце августа Bethesda показала три локации из игры. Новая Атлантида, Акила, Неон — крупные города, которые разрешат посетить и исследовать.

Релиз космической ролевой игры состоится 11 ноября 2022 года для ПК и Xbox Series. В первый же день игра попадёт в библиотеку Xbox Game Pass.

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