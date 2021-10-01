Нет, в Epic Games Store не запретили покупать игры в Беларуси

1 октября распространилась новость о том, что Epic Games запретила белорусам покупать игры в Epic Games Store — якобы это связано с санкциями США. Первыми об этом сообщили читатели dev.by.
Однако наша проверка показала, что это не так, а заблокировали только один метод оплаты — через местную платёжную систему «Расчёт», которая ещё и берёт 3% комиссии. Напрямую оплачивать товары банковской картой в белорусском Epic Games Store можно. Об этом же сообщают и жители региона.
Как отмечает редакция dev.by, в EGS нельзя проводить покупки в санкционных регионах, а Беларусь попала в список два месяца назад, в августе 2021 года. Однако как в реальности работают подобные ограничения, пока неизвестно. Возможно, они накладываются только на местные платёжные системы.
Мы запросили комментарий у Epic Games.
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