Нет, в Epic Games Store не запретили покупать игры в Беларуси

1 октября распространилась новость о том, что Epic Games запретила белорусам покупать игры в Epic Games Store — якобы это связано с санкциями США. Первыми об этом сообщили читатели dev.by.

Однако наша проверка показала, что это не так, а заблокировали только один метод оплаты — через местную платёжную систему «Расчёт», которая ещё и берёт 3% комиссии. Напрямую оплачивать товары банковской картой в белорусском Epic Games Store можно. Об этом же сообщают и жители региона.

Как отмечает редакция dev.by, в EGS нельзя проводить покупки в санкционных регионах, а Беларусь попала в список два месяца назад, в августе 2021 года. Однако как в реальности работают подобные ограничения, пока неизвестно. Возможно, они накладываются только на местные платёжные системы.

Мы запросили комментарий у Epic Games.